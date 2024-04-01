YOMRA SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.71|29.893OSMAN NURİ EKİM
|%29.04 20.809
|%0 0
|%9.06 6.491
|%0.15 106
|%0 0
|%20.04 14.362
|
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.09|10.930HÜSEYİN AVNİ COŞKUN ÇEBİ
|%5.73 1.487
|%0 0
|%0 0
|%0.23 60
|%7.71 2.003
|%44.24 11.487
|
ARSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.82 8.261
|%2.85 564
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%55.33 10.930
|
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%34.17|4.901BURHAN CAHİT ERDEM
|%32.43 4.651
|%7.64 1.096
|%0 0
|%0 0
|%25.76 3.695
|
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%33.37 3.433
|
%33.55|3.451AHMET KELEŞ
|%4.51 464
|%0 0
|%19.93 2.050
|%8.64 889
|
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.49|4.064HANEFİ TOK
|%9.26 865
|%0 0
|%5.31 496
|%0 0
|%4.24 396
|%37.71 3.524
|
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.69|1.058MEHMET AŞIK
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%13.83 351
|%44.48 1.129
|
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%54.52|4.967SELİM ÇELENK
|%37.00 3.371
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%8.48 773
|
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%72.37|4.180MEHMET NUHOĞLU
|%0 0
|%0 0
|%2.04 118
|%0 0
|%1.56 90
|%24.03 1.388
|
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%55.51|1.777ALİ AYDIN
|%3.91 125
|%0 0
|%3.03 97
|%0 0
|%0 0
|%37.55 1.202
|
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.95|7.645KORAY KOÇHAN
|%36.92 6.729
|%0 0
|%2.04 371
|%0 0
|%0 0
|%19.09 3.480
|
OF
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.97|11.925SALİM SALİH SARIALİOĞLU
|%3.60 896
|%0 0
|%1.75 436
|%0.14 35
|%0 0
|%46.53 11.567
|
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.43 63.591
|
%49.68|82.193AHMET KAYA
|%0 0
|%1.73 2.859
|%0 0
|%0 0
|%10.16 16.817
|
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%3.35 291
|
%30.16|2.619REFİK KURUKIZ
|%29.52 2.564
|%0 0
|%0 0
|%36.97 3.211
|
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.81|6.509HÜSEYİN AZİZOĞLU
|%10.78 1.601
|%0 0
|%3.57 530
|%0 0
|%0 0
|%41.84 6.216
|
TONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.04|3.967OSMAN BEŞEL
|%11.60 1.069
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%40.60 3.742
|%4.75 438
|
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.39 5.836
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
%57.79|9.807
|%7.83 1.328
|
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.98 8.147
|%0 0
|%0 0
|
%48.10|12.651MUSTAFA BIYIK
|%0 0
|%0.39 103
|%20.53 5.398
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.43|30.237
|%26.77 19.079
|%0 0
|%9.31 6.636
|%0 0
|%0 0
|%21.49 15.315
|
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.57|12.356
|%7.79 1.982
|%0 0
|%0 0
|%0.34 87
|%3.62 922
|%39.67 10.093
|
ARSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.58|8.120
|%4.69 915
|%0 0
|%0.99 193
|%0 0
|%4.61 900
|%48.13 9.399
|
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%34.04|4.827
|%30.60 4.339
|%11.51 1.632
|%0 0
|%0 0
|%23.86 3.384
|
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%30.99 3.100
|
%36.25|3.626
|%9.72 972
|%0 0
|%10.34 1.034
|%12.70 1.270
|
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%46.14|4.272
|%12.81 1.186
|%0 0
|%4.80 444
|%0 0
|%0 0
|%36.25 3.356
|
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.97|1.280
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%48.03 1.183
|
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.55|4.590
|%33.70 3.060
|%0 0
|%1.49 135
|%0 0
|%0 0
|%14.27 1.296
|
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%69.50|4.003
|%0 0
|%0 0
|%2.71 156
|%0 0
|%0 0
|%27.80 1.601
|
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%56.75|1.799
|%4.86 154
|%0 0
|%3.79 120
|%0 0
|%0 0
|%34.61 1.097
|
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.84|8.099
|%34.49 6.230
|%0 0
|%2.21 399
|%0 0
|%0 0
|%18.46 3.334
|
OF
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.01|12.629
|%5.31 1.314
|%0 0
|%1.80 445
|%0.15 37
|%0 0
|%41.74 10.335
|
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.05 65.689
|
%42.17|69.169
|%0 0
|%2.98 4.887
|%0 0
|%0 0
|%14.80 24.284
|
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%5.99 511
|
%32.19|2.748
|%25.66 2.191
|%0 0
|%0 0
|%36.17 3.088
|
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.31|6.333
|%11.91 1.741
|%0 0
|%3.15 461
|%0 0
|%8.71 1.273
|%32.92 4.814
|
TONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.95|4.089
|%25.20 2.242
|%0 0
|%6.48 577
|%0 0
|%10.29 916
|%12.07 1.074
|
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.95|7.074
|%15.85 2.611
|%0 0
|%9.57 1.577
|%0 0
|%15.78 2.599
|%15.85 2.611
|
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.47 9.255
|%0 0
|%0 0
|
%36.65|9.565
|%0 0
|%5.48 1.431
|%22.40 5.844
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|MUSTAFA BIYIK
|11.751
|%52.41
|
|İBRAHİM SAĞIROĞLU
|10.184
|%45.42
|
|SELÇUK ATASOY
|284
|%1.27
|
|ALİ BAYRAKTAR
|109
|%0.49
|
|MEHMET CENGİZ KÖROĞLU
|92
|%0.41
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|İBRAHİM SAĞIROĞLU
|12.211
|%63.76
|
|MUHARREM LÜTFÜ PEHLİVAN
|5.430
|%28.35
|
|HASAN ALİ ÇUVALCI
|916
|%4.78
|
|SELÇUK ATASOY
|504
|%2.63
|
|SALİH TEKPINAR
|48
|%0.25
|
|FAİK AHMET SARI
|42
|%0.22
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|İBRAHİM SAĞIROĞLU
|3.273
|%52.94
|
|HALİL İBRAHİM PEHLİVAN
|1.343
|%21.72
|
|ÖMER YILDIRIM
|1.040
|%16.82
|
|HASAN BAYRAK
|462
|%7.47
|
|EKREM SELİM
|52
|%0.84
|
|MAHMUT CAN
|13
|%0.21