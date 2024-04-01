60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%13.34 2
İL GENEL MECLİSİ
%16.21
Tunceli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇEMİŞGEZEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ENES SOMYÜREK 1098 %50.30 Detay
HOZAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ HAYDAR TUNÇEL 406 %19.97 Detay
MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT BECERİKLİ 65 %8.45 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN EROĞLU 2242 %13.34 Detay
NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERDAR PARLAK 153 %16.14 Detay
OVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLLÜ PEZEK 592 %29.08 Detay
PERTEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECAİ VURAL 1515 %37.64 Detay
PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇAĞNUR KILIÇOĞLU 244 %28.31 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ AYDIN 467 %37.84 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı