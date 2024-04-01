|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ENES SOMYÜREK
|1098
|%50.30
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HOZAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ HAYDAR TUNÇEL
|406
|%19.97
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MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT BECERİKLİ
|65
|%8.45
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN EROĞLU
|2242
|%13.34
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NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAR PARLAK
|153
|%16.14
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OVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLLÜ PEZEK
|592
|%29.08
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PERTEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECAİ VURAL
|1515
|%37.64
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PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇAĞNUR KILIÇOĞLU
|244
|%28.31
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