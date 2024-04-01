OVACIK SEÇİM SONUÇLARI

|
ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%50.30|1.098
İBRAHİM ENES SOMYÜREK
|
%37.29
814
|
%10.22
223
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%2.20
48
|
HOZAT
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%19.97
406
|
%22.09
449
|
%0.49
10
|
%0.25
5
|
%0
0
|
%11.56
235
|
%45.65
928
|
MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%8.45
65
|
%52.15|401
ÜMİT TAYHAVA
|
%0.91
7
|
%0.39
3
|
%0
0
|
%0
0
|
%38.10
293
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%13.34
2.242
|
%33.33
5.604
|
%0
0
|
%0.67
113
|
%40.22|6.761
CEVDET KONAK
|
%8.72
1.466
|
%3.72
626
|
NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%16.14
153
|
%53.59|508
ALİ EMRAH TEKİN
|
%1.27
12
|
%0.11
1
|
%3.48
33
|
%23.21
220
|
%2.22
21
|
OVACIK
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%29.08
592
|
%33.64|685
MUSTAFA SARIGÜL
|
%0.74
15
|
%0.74
15
|
%0
0
|
%0
0
|
%35.81
729
|
PERTEK
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%37.64|1.515
RECAİ VURAL
|
%24.97
1.005
|
%5.12
206
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%32.27
1.299
|
PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%28.31
244
|
%57.08|492
MÜSLÜM TOSUN
|
%1.39
12
|
%0.35
3
|
%0
0
|
%9.98
86
|
%2.90
25