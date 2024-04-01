|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERUDUN DAŞTAN
|3966
|%38.31
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|
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA TEKÇAM
|1041
|%50.07
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|
BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN COŞAR
|5464
|%48.01
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|
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ERTAN ÖRGÜN
|354
|%15.32
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|
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAHİN ŞAHİNER
|862
|%30.16
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|
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EYYUP ÇAKIR
|2235
|%39.64
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|
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞABETTİN AKSOY
|1326
|%44.24
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CELAL KÖSE
|12651
|%26.81
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|
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÖÇAL
|1435
|%44.77
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|
SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN GÖZAN
|4331
|%45.37
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|
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKİ BOZKURT
|2728
|%48.57
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|
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT GÜRBÜZ
|10100
|%35.05
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|
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEVDET ASLAN
|902
|%47.10
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|
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH ARSLAN
|4182
|%26.75
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ARAPLI
Açılan Sandık Oranı %40.00
|ÜZEYİR CANSEV
|25
|%6.65
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|
BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %30.00
|MUSTAFA KURUL
|5
|%0.98
|Detay
|
BAYDİĞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN USLU
|0
|%0
|Detay
|
BELEKÇAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAHİN ARISOY
|323
|%88.49
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|
ÇİĞDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
|İSMAİL BİÇER
|255
|%52.90
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|
DEDEFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYDAR COŞKUN
|0
|%0
|Detay
|
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %57.14
|ÖNDER SUNGUR
|169
|%23.87
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|
EYMİR
Açılan Sandık Oranı %87.50
|ÇETİN MERTOĞLU
|571
|%40.07
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|
GÜLŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %71.43
|ALİ ÜNLÜ
|264
|%24.38
|Detay
|
HALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKİ ŞİMŞEK
|0
|%0
|Detay
|
KARAYAKUP
Açılan Sandık Oranı %60.00
|TALAT İBİŞ
|325
|%56.52
|Detay
|
KONUKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUAMMER ÇETİN
|0
|%0
|Detay
|
OLUKÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YILMAZ
|0
|%0
|Detay
|
OVAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|TUNCAY ERDOĞAN
|0
|%0
|Detay
|
OZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET YAŞAR
|0
|%0
|Detay
|
ÖZÜKAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH GÖKÇETÜRK
|0
|%0
|Detay
|
SIRÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
|FERİT KOÇYİĞİT
|0
|%0
|Detay
|
UMUTLU
Açılan Sandık Oranı %37.50
|İLHAN KOÇAK
|218
|%46.78
|Detay
|
UZUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA UÇAR
|0
|%0
|Detay
|
YAMAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞABAN ALTINTAŞ
|0
|%0
|Detay
|
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÖZER
|0
|%0
|Detay
|
YENİYER
Açılan Sandık Oranı %20.00
|NEVZAT ATAK
|152
|%59.38
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