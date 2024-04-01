60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%26.81 10
İL GENEL MECLİSİ
%34.70
Yozgat Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERUDUN DAŞTAN 3966 %38.31 Detay
AYDINCIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA TEKÇAM 1041 %50.07 Detay
BOĞAZLIYAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN COŞAR 5464 %48.01 Detay
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ERTAN ÖRGÜN 354 %15.32 Detay
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAHİN ŞAHİNER 862 %30.16 Detay
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
EYYUP ÇAKIR 2235 %39.64 Detay
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞABETTİN AKSOY 1326 %44.24 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELAL KÖSE 12651 %26.81 Detay
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÖÇAL 1435 %44.77 Detay
SARIKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN GÖZAN 4331 %45.37 Detay
ŞEFAATLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKİ BOZKURT 2728 %48.57 Detay
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT GÜRBÜZ 10100 %35.05 Detay
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEVDET ASLAN 902 %47.10 Detay
YERKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH ARSLAN 4182 %26.75 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARAPLI
Açılan Sandık Oranı %40.00
ÜZEYİR CANSEV 25 %6.65 Detay
BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %30.00
MUSTAFA KURUL 5 %0.98 Detay
BAYDİĞİN
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN USLU 0 %0 Detay
BELEKÇAHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAHİN ARISOY 323 %88.49 Detay
ÇİĞDEMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %37.50
İSMAİL BİÇER 255 %52.90 Detay
DEDEFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
HAYDAR COŞKUN 0 %0 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %57.14
ÖNDER SUNGUR 169 %23.87 Detay
EYMİR
Açılan Sandık Oranı %87.50
ÇETİN MERTOĞLU 571 %40.07 Detay
GÜLŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %71.43
ALİ ÜNLÜ 264 %24.38 Detay
HALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKİ ŞİMŞEK 0 %0 Detay
KARAYAKUP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %60.00
TALAT İBİŞ 325 %56.52 Detay
KONUKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
MUAMMER ÇETİN 0 %0 Detay
OLUKÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA YILMAZ 0 %0 Detay
OVAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
TUNCAY ERDOĞAN 0 %0 Detay
OZAN
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET YAŞAR 0 %0 Detay
ÖZÜKAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH GÖKÇETÜRK 0 %0 Detay
SIRÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
FERİT KOÇYİĞİT 0 %0 Detay
UMUTLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %37.50
İLHAN KOÇAK 218 %46.78 Detay
UZUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA UÇAR 0 %0 Detay
YAMAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
ŞABAN ALTINTAŞ 0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÖZER 0 %0 Detay
YENİYER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %20.00
NEVZAT ATAK 152 %59.38 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı