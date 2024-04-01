ÇAYIRALAN SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.31 3.966
|%2.15 223
|
%52.09|5.393NEZİH YALÇIN
|%2.21 229
|%0 0
|%0.03 3
|%5.21 539
|
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.07|1.041MUSTAFA TEKÇAM
|%0 0
|%44.93 934
|%0.34 7
|%0 0
|%2.12 44
|%2.55 53
|
BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.01|5.464GÖKHAN COŞAR
|%46.33 5.272
|%2.03 231
|%0.73 83
|%0.10 11
|%0 0
|%2.80 319
|
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%15.32 354
|%25.53 590
|
%31.37|725ERTAN EROĞLU
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%27.78 642
|
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.16 862
|%28.55 816
|
%40.69|1.163AHMET KAYGISIZ
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.59 17
|
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.64 2.235
|%1.88 106
|
%57.43|3.238ÜZEYİR İNCE
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.05 59
|
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.24 1.326
|%0.27 8
|%10.48 314
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%45.01 1.349
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%26.81 12.651
|%2.13 1.007
|%29.78 14.049
|%1.70 803
|%0.13 63
|%0.19 89
|%39.25 18.520
|
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.77 1.435
|%0.53 17
|
%53.70|1.721AHMET KÖROĞLU
|%0.37 12
|%0 0
|%0 0
|%0.62 20
|
SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.37|4.331OSMAN GÖZAN
|%1.98 189
|%37.82 3.610
|%4.88 466
|%0 0
|%0 0
|%9.94 949
|
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.57|2.728ZEKİ BOZKURT
|%6.02 338
|%32.53 1.827
|%7.98 448
|%0 0
|%0 0
|%4.91 276
|
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.05 10.100
|%1.91 550
|
%55.97|16.129MUSTAFA ERKUT EKİNCİ
|%0.95 275
|%0.05 13
|%0.20 58
|%5.87 1.691
|
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%47.10 902
|%0 0
|
%47.26|905MUSA SARIASLAN
|%2.61 50
|%0 0
|%0 0
|%3.03 58
|
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%26.75|4.182FATİH ARSLAN
|%25.14 3.930
|%26.24 4.102
|%17.44 2.727
|%0.13 21
|%0 0
|%4.29 671
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ARAPLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%5.70 73
|%0 0
|%23.65 303
|%12.18 156
|%0 0
|%0 0
|%58.47 749
|
BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%1.37 22
|%25.73 413
|%1.18 19
|%0 0
|%0 0
|%0.31 5
|%71.40 1.146
|
BAYDİĞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.31 806
|%0 0
|
%55.91|1.065İMDAT CEYLAN
|%1.47 28
|%0 0
|%0 0
|%0.31 6
|
BELEKÇAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%89.88|373ŞAHİN ARISOY
|%0 0
|%4.82 20
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%5.30 22
|
ÇİĞDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.38|748İSMAİL BİÇER
|%0.77 11
|%46.36 662
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.49 7
|
DEDEFAKILI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%57.51|333HAYDAR COŞKUN
|%0 0
|%41.45 240
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.04 6
|
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%23.02 235
|%0 0
|
%76.00|776ULVİ AKDEMİR
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.98 10
|
EYMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.96 693
|%0 0
|
%58.39|988SİNAN YANAR
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.65 11
|
GÜLŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%19.76 300
|%0 0
|%25.30 384
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%54.94 834
|
HALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.54|453ZEKİ ŞİMŞEK
|%0 0
|%24.23 213
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%24.23 213
|
KARAYAKUP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%57.53|577TALAT İBİŞ
|%1.60 16
|%0.60 6
|%39.88 400
|%0 0
|%0 0
|%0.40 4
|
KONUKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.65 261
|%0 0
|
%56.37|345OĞUZHAN KARACA
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.98 6
|
OLUKÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.45 385
|%0 0
|
%52.93|469HASAN AYDINSOY
|%2.71 24
|%0 0
|%0 0
|%0.90 8
|
OVAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%53.76|844TUNCAY ERDOĞAN
|%0 0
|%45.80 719
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.45 7
|
OZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%69.90|497AHMET YAŞAR
|%0 0
|%28.41 202
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.69 12
|
ÖZÜKAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%61.04|506ABDULLAH GÖKÇETÜRK
|%0 0
|%35.71 296
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%3.26 27
|
SIRÇALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%47.63 371
|%0 0
|
%52.12|406MUSTAFA PARLAK
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.26 2
|
UMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.99|633İLHAN KOÇAK
|%0 0
|%44.12 570
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%6.89 89
|
UZUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%53.76|500MUSTAFA UÇAR
|%44.73 416
|%1.29 12
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.22 2
|
YAMAÇLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.65 722
|%2.03 38
|
%58.35|1.090İBRAHİM ÖZSOY
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.96 18
|
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.71|742MUSTAFA ÖZER
|%0 0
|%47.04 675
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.25 18
|
YENİYER
Açılan Sandık Oranı %20.00
|
%59.38|152NEVZAT ATAK
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%40.62 104
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.81 3.896
|%4.54 468
|
%46.91|4.834
|%3.51 362
|%0 0
|%0 0
|%7.22 744
|
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.56|1.024
|%0 0
|%46.32 957
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%4.11 85
|
BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.00 4.759
|
%45.21|5.123
|%5.77 654
|%1.04 118
|%0 0
|%0 0
|%5.98 678
|
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%14.72 338
|%26.44 607
|
%34.67|796
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%24.17 555
|
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.82 903
|%30.62 869
|
%37.14|1.054
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.42 12
|
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.18 2.181
|%3.23 180
|
%56.41|3.140
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.17 65
|
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.03 1.184
|%0 0
|%17.82 527
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%42.16 1.247
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.71 13.461
|%4.80 2.248
|
%30.58|14.336
|%3.54 1.659
|%0.15 69
|%0 0
|%32.23 15.108
|
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.72 1.361
|%0.91 29
|
%54.90|1.749
|%0.50 16
|%0 0
|%0 0
|%0.97 31
|
SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.88|4.168
|%3.26 310
|%34.61 3.288
|%5.73 544
|%0 0
|%0 0
|%12.52 1.189
|
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.65|2.387
|%9.65 540
|%29.96 1.677
|%12.97 726
|%0 0
|%0 0
|%4.77 267
|
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.20 10.412
|%2.77 796
|
%50.26|14.456
|%1.61 464
|%0 0
|%0 0
|%9.16 2.635
|
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.37|863
|%0 0
|%44.22 841
|%6.94 132
|%0 0
|%0 0
|%3.47 66
|
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%28.03|4.323
|%22.92 3.535
|%26.82 4.136
|%15.75 2.429
|%0 0
|%0 0
|%6.47 998
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ARAPLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%10.41 131
|%0 0
|%26.07 328
|%10.33 130
|%0 0
|%0 0
|%53.18 669
|
BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%1.97 31
|%26.40 416
|%3.87 61
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%67.77 1.068
|
BAYDİĞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.50 834
|%0 0
|
%54.70|1.025
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.80 15
|
BELEKÇAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%90.98|373
|%0 0
|%7.56 31
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.46 6
|
ÇİĞDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.49|726
|%1.21 17
|%46.74 659
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.57 8
|
DEDEFAKILI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%55.50|323
|%0 0
|%43.30 252
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.20 7
|
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%22.53 228
|%0 0
|
%76.09|770
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.38 14
|
EYMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.94 669
|%0 0
|
%59.04|989
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.01 17
|
GÜLŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%19.84 296
|%0 0
|
%29.02|433
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%51.14 763
|
HALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.33|407
|%0 0
|%31.74 273
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%20.93 180
|
KARAYAKUP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%59.03|585
|%0 0
|%0 0
|%37.94 376
|%0 0
|%0 0
|%3.03 30
|
KONUKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.83 273
|%0 0
|
%54.68|333
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.49 3
|
OLUKÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.71 393
|%0 0
|
%52.33|460
|%2.73 24
|%0 0
|%0 0
|%0.23 2
|
OVAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%53.14|837
|%0 0
|%45.27 713
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.59 25
|
OZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%68.19|478
|%0 0
|%31.53 221
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.29 2
|
ÖZÜKAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%56.61|458
|%0 0
|%36.96 299
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%6.43 52
|
SIRÇALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%46.78 363
|%0 0
|
%52.45|407
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.77 6
|
UMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.93|657
|%0 0
|%41.55 536
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%7.52 97
|
UZUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.43|486
|%46.06 427
|%1.40 13
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.11 1
|
YAMAÇLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.41 704
|%2.95 54
|
%57.88|1.061
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.76 14
|
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.27|728
|%0 0
|%47.96 681
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.77 11
|
YENİYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.12 296
|%0 0
|%28.20 346
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%47.68 585
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ÖMER CODAR
|1.195
|%38.59
|
|YASİN ŞAHİNER
|992
|%32.03
|
|KIYASİ BAŞGÜL
|906
|%29.25
|
|HAFİZE TEKBAŞ
|2
|%0.06
|
|ALİ ACAR
|2
|%0.06
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|YASİN ŞAHİNER
|1.397
|%48.16
|
|ÇAKMAK ÇETİN
|1.017
|%35.06
|
|SONER SEL
|440
|%15.17
|
|-
|27
|%0.93
|
|SELAHATTİN ÇELİK
|10
|%0.34
|
|KADİR KÜREKÇİ
|10
|%0.34
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ÇAKMAK ÇETİN
|1.165
|%39.57
|
|AHMET DEMİRGÖZ
|1.011
|%34.34
|
|HASAN ULUER
|736
|%25.00
|
|ÜZEYİR SALMANLI
|32
|%1.09