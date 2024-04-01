HAMUR SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%22.96 1.631
|%2.25 160
|%0.97 69
|%1.93 137
|
%57.43|4.079ADNAN DOĞAN
|%0 0
|%14.46 1.027
|
DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%12.55 3.423
|%0 0
|%0.49 134
|%0.76 206
|
%57.99|15.814KENAN ALKAN
|%24.33 6.636
|%3.88 1.058
|
ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.78|2.146RAMAZAN YAKUT
|%1.25 56
|%0.62 28
|%0.51 23
|%12.54 563
|%0 0
|%37.30 1.675
|
HAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%46.27 787
|%0.94 16
|%1.88 32
|%0.47 8
|%2.18 37
|%0 0
|%48.27 821
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.70 16.747
|%2.57 1.278
|%0 0
|%1.03 513
|
%51.07|25.374HAZAL ARAS
|%0.15 73
|%11.48 5.702
|
PATNOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.15|8.357ABDULHALIK TAŞKIN
|%19.17 4.200
|%0.75 165
|%0.64 141
|%17.79 3.897
|%0.08 17
|%23.41 5.128
|
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.50 1.406
|%0 0
|%1.56 54
|%0.75 26
|
%55.24|1.918MEHMETALİ BUDAK
|%0 0
|%1.96 68
|
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%26.22|910FEVZİ SAYAN
|%24.09 836
|%20.86 724
|%10.17 353
|%9.97 346
|%0 0
|%8.70 302
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
DEDELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.82|709VEYSİ DURAK
|%17.55 284
|%0.62 10
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%38.01 615
|
TAHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.92|268ALPARSLAN YAVUZ
|%0 0
|%0.15 1
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%58.93 386
|
YAYLADÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%26.77 257
|%0 0
|%0.10 1
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%73.12 702
|
YÜCEKAPI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%45.45 455
|%0 0
|%1.00 10
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%53.55 536
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%22.34 1.559
|%2.38 166
|%1.59 111
|%2.36 165
|
%57.75|4.031
|%0 0
|%13.58 948
|
DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%16.38 4.279
|%4.93 1.288
|%0.63 165
|%0.88 229
|
%68.63|17.925
|%0 0
|%8.54 2.231
|
ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.10|1.941
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%22.34 983
|%0 0
|%33.56 1.477
|
HAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.22|641
|%1.67 28
|%9.12 153
|%0 0
|%14.67 246
|%0 0
|%36.31 609
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.14 15.862
|%2.82 1.390
|%0 0
|%1.34 660
|
%49.71|24.537
|%0 0
|%13.99 6.907
|
PATNOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%34.97|7.549
|%19.03 4.107
|%1.27 274
|%0 0
|%21.22 4.581
|%0 0
|%23.50 5.073
|
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.91 1.370
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
%56.74|1.948
|%0 0
|%3.35 115
|
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%24.87|852
|%21.10 723
|%20.43 700
|%10.77 369
|%13.75 471
|%0 0
|%9.08 311
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
DEDELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.80|645
|%19.05 294
|%0.32 5
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%38.82 599
|
TAHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.84 247
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%61.16 389
|
YAYLADÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%25.89 246
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%74.11 704
|
YÜCEKAPI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%48.65 451
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%51.35 476
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|CEZMİ ERGÜL
|904
|%51.33
|
|İSMET ASLAN
|803
|%45.60
|
|MUZAFFER ADEMİ
|27
|%1.53
|
|CEMAL AKAR
|21
|%1.19
|
|GÜLNUR YILDIRIM
|3
|%0.17
|
|CAN ALPER AKTAŞ
|3
|%0.17
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|CEZMİ ERGÜL
|576
|%40.08
|
|ÖZCAN KESKİ
|388
|%27.00
|
|İSMAİL KAYA
|233
|%16.21
|
|ADİL ORUÇ
|187
|%13.01
|
|SEVDİN ASLAN
|45
|%3.13
|
|ALİ PUSTU
|7
|%0.49
|
|UĞUR SALTAN
|1
|%0.07
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|İSMET ASLAN
|428
|%30.04
|
|CENGİZ ORUÇ
|378
|%26.53
|
|CEZMİ EROĞUL
|375
|%26.32
|
|KIYAS YİĞİT
|203
|%14.25
|
|TACDİN KANDEMİR
|22
|%1.54
|
|ÖMER ELPE
|11
|%0.77
|
|NECATİ İNANLI
|5
|%0.35
|
|METİN MAĞLAY
|3
|%0.21