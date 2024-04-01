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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

AĞRI SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • Ağrı Toplam Seçmen 77.437
  • Açılan Sandık 234
  • Kullanılan Oy 53.257
  • Geçerli Oy 49.687
  • Geçersiz Oy 3.570
  • Katılım Oranı %68.77
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

HAZAL ARAS halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
HAZAL
ARAS
%51.07 25.374 Oy
MEHMET SALİH AYDIN adalet-ve-kalkinma-partisi
MEHMET SALİH
AYDIN
%33.70 16.747 Oy
MEHMETŞAFİ ERİM yeniden-refah-partisi
MEHMETŞAFİ
ERİM
%4.71 2.341 Oy
ERKAN BULUT cumhuriyet-halk-partisi
ERKAN
BULUT
%2.57 1.278 Oy
MUHAMMET ARİF YILMAZ hur-dava-partisi
MUHAMMET ARİF
YILMAZ
%2.12 1.051 Oy
PARTİLER
Zafer Partisi
%1.47 729 Oy
İyi Parti
%1.03 513 Oy
Gelecek Partisi
%0.93 463 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.74 368 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.59 294 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 314.362
  • Kullanılan Oy 216.300
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%46.19 92.095 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%26.25 52.325 Oy
Yeniden Refah Partisi
%8.47 16.885 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%6.10 12.161 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%2.31 4.602 Oy
Hür Dava Partisi
%1.94 3.875 Oy
İyi Parti
%1.89 3.777 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%1.88 3.755 Oy
Saadet Partisi
%1.39 2.765 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
DİYADİN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.96 1.631 %2.25 160 %0.97 69 %1.93 137
%57.43|4.079
ADNAN DOĞAN 		%0 0 %14.46 1.027
DOĞUBAYAZIT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%12.55 3.423 %0 0 %0.49 134 %0.76 206
%57.99|15.814
KENAN ALKAN 		%24.33 6.636 %3.88 1.058
ELEŞKİRT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.78|2.146
RAMAZAN YAKUT 		%1.25 56 %0.62 28 %0.51 23 %12.54 563 %0 0 %37.30 1.675
HAMUR Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.27 787 %0.94 16 %1.88 32 %0.47 8 %2.18 37 %0 0 %48.27 821
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.70 16.747 %2.57 1.278 %0 0 %1.03 513
%51.07|25.374
HAZAL ARAS 		%0.15 73 %11.48 5.702
PATNOS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.15|8.357
ABDULHALIK TAŞKIN 		%19.17 4.200 %0.75 165 %0.64 141 %17.79 3.897 %0.08 17 %23.41 5.128
TAŞLIÇAY Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.50 1.406 %0 0 %1.56 54 %0.75 26
%55.24|1.918
MEHMETALİ BUDAK 		%0 0 %1.96 68
TUTAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.22|910
FEVZİ SAYAN 		%24.09 836 %20.86 724 %10.17 353 %9.97 346 %0 0 %8.70 302
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
DEDELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.82|709
VEYSİ DURAK 		%17.55 284 %0.62 10 %0 0 %0 0 %0 0 %38.01 615
TAHİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.92|268
ALPARSLAN YAVUZ 		%0 0 %0.15 1 %0 0 %0 0 %0 0 %58.93 386
YAYLADÜZÜ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.77 257 %0 0 %0.10 1 %0 0 %0 0 %0 0 %73.12 702
YÜCEKAPI Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.45 455 %0 0 %1.00 10 %0 0 %0 0 %0 0 %53.55 536
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
DİYADİN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.34 1.559 %2.38 166 %1.59 111 %2.36 165
%57.75|4.031
 %0 0 %13.58 948
DOĞUBAYAZIT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.38 4.279 %4.93 1.288 %0.63 165 %0.88 229
%68.63|17.925
 %0 0 %8.54 2.231
ELEŞKİRT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.10|1.941
 %0 0 %0 0 %0 0 %22.34 983 %0 0 %33.56 1.477
HAMUR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.22|641
 %1.67 28 %9.12 153 %0 0 %14.67 246 %0 0 %36.31 609
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.14 15.862 %2.82 1.390 %0 0 %1.34 660
%49.71|24.537
 %0 0 %13.99 6.907
PATNOS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.97|7.549
 %19.03 4.107 %1.27 274 %0 0 %21.22 4.581 %0 0 %23.50 5.073
TAŞLIÇAY Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.91 1.370 %0 0 %0 0 %0 0
%56.74|1.948
 %0 0 %3.35 115
TUTAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.87|852
 %21.10 723 %20.43 700 %10.77 369 %13.75 471 %0 0 %9.08 311
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
DEDELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.80|645
 %19.05 294 %0.32 5 %0 0 %0 0 %0 0 %38.82 599
TAHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.84 247 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %61.16 389
YAYLADÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.89 246 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %74.11 704
YÜCEKAPI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.65 451 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %51.35 476
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		SAVCI SAYAN 25.799 %55.57
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		ABDURRAHMAN DOĞAR 17.240 %37.13
İyi Parti
İYİ PARTİ 		TANER SÖYLEMEZ 1.227 %2.64
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET ERAT 949 %2.04
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		AHMET MERİÇ 892 %1.92
Demokratik Sol Parti
DSP 		TEKİN ORUÇ 67 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		HETEM AYAZ 64 %0.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		HASAN KULOĞLU 57 %0.12
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		24.902 %54.17
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		17.298 %37.63
İyi Parti
İYİ PARTİ 		1.277 %2.78
Saadet Partisi
SAADET 		1.275 %2.77
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.090 %2.37
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		127 %0.28
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		19.921 %44.42
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		19.809 %44.17
Saadet Partisi
SAADET 		1.616 %3.60
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.098 %2.45
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		866 %1.93
Büyük Birlik Partisi
BBP 		765 %1.71
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		464 %1.03
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		239 %0.53
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		65 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		12.827 %37.88
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		10.815 %31.94
Saadet Partisi
SAADET 		6.987 %20.63
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.230 %3.63
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		719 %2.12
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		561 %1.66
Demokratik Sol Parti
DSP 		446 %1.32
Demokrat Parti
DP 		280 %0.83
Kaynak: Anadolu Ajansı