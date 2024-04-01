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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
ABP

  • KISALTMA

    ABP

  • GENEL BAŞKAN

    Bedri Yalçın

  • KURULUŞ TARİHİ

    02/01/2020
ABP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.01
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.02 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.01
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL ASLAN 67 %0.03 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN CELEP 47 %0.04 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELMAN KILIÇ 88 %0.06 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
YÜKSEL DAYI 267 %0.06 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURMUŞ GÖKDUMAN 59 %0.03 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN ILDAM 92 %0.03 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
0 %0 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİBEL DEMİRDİŞ 144 %0.03 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
TARIK ORAKÇI 38 %0.03 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı