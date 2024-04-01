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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
ANAP

  • KISALTMA

    ANAP

  • GENEL BAŞKAN

    İbrahim Çelebi

  • KURULUŞ TARİHİ

    07/09/2011
ANAP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.04
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.12
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HATİCE TAŞTAN 215 %0.10 Detay
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHADIR DURUM 49 %0.26 Detay
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
GİZEM ECE ATASOY 308 %0.05 Detay
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİLÜFER YURTOĞLU 873 %0.24 Detay
EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECAİ CANORUÇ 176 %0.20 Detay
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERSİN NARLI 307 %0.06 Detay
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN DİNÇER 525 %0.14 Detay
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
KURTULUŞ KORKMAZ 66 %0.08 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ONUR KILIÇ 249 %0.08 Detay
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZİYA YİĞİT TUNÇER 273 %0.07 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı