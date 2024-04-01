|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HATİCE TAŞTAN
|215
|%0.10
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAHADIR DURUM
|49
|%0.26
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GİZEM ECE ATASOY
|308
|%0.05
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİLÜFER YURTOĞLU
|873
|%0.24
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECAİ CANORUÇ
|176
|%0.20
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERSİN NARLI
|307
|%0.06
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN DİNÇER
|525
|%0.14
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KURTULUŞ KORKMAZ
|66
|%0.08
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ONUR KILIÇ
|249
|%0.08
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZİYA YİĞİT TUNÇER
|273
|%0.07
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