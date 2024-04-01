|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA GÜRAN
|225
|%0.10
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZİYA ERDOĞAN
|229
|%0.06
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYSUN AKÇA
|72
|%0.06
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALAADDİN AKÖZDOĞAN
|277
|%0.27
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİNAN ATÇEKEN
|84
|%0.04
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR OKUR
|44
|%0.08
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ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKAN ÇAKIR
|158
|%0.09
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ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
|0
|%0
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|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
|TUĞBA MAYALIK
|132
|%0.05
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FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İRFAN IŞIK
|117
|%0.06
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DOĞUKAN TOKTAŞ
|233
|%0.09
|Detay
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GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
|SEMİH BAKIR
|107
|%0.03
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|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
|AYDIN KEYF
|175
|%0.07
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KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
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KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
|0
|%0
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SUZAN ÖZNUR PAÇA
|138
|%0.05
|Detay
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SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
|0
|%0
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|0
|%0
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
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TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GAMZE ÇAKIR YILMAZ
|295
|%0.07
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|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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