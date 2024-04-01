|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
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ALAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
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AZATLI
Açılan Sandık Oranı %60.00
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BAĞLAMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
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BAHÇELİ
Açılan Sandık Oranı %11.11
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BOZKÖY
Açılan Sandık Oranı %20.00
|0
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ÇUKURKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
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DEĞİRMENLİ
Açılan Sandık Oranı %66.67
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DİVARLI
Açılan Sandık Oranı %88.89
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DÜNDARLI
Açılan Sandık Oranı %42.86
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EDİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
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GÜMÜŞLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
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|%0
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HACIABDULLAH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARAATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARAKAPI
Açılan Sandık Oranı %57.14
|0
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KEÇİKALESİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KEMERHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.59
|0
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KİLEDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KONAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
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ORHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
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SAZLICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YEŞİLGÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YILDIZTEPE
Açılan Sandık Oranı %66.67
|0
|%0
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