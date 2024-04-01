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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.32 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.44
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ESMAGÜL TAŞPINAR 15 %0.19 Detay
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL ŞAHİN 131 %0.29 Detay
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN DALLI 232 %0.13 Detay
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
DÖNDÜ KOYMAT 32 %0.17 Detay
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM SOLMAZ 101 %0.21 Detay
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT DOĞAN 16 %0.06 Detay
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL TARKAN UYSUN 74 %0.24 Detay
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYDAR YAYLA 91 %0.26 Detay
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEZAYİ BİLİCİ 17 %0.29 Detay
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENGİN BİLİCİ 2 %0.07 Detay
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL KOYMAT 80 %0.20 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEP DOĞAN 51 %0.19 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH EMRE KAPLAN 1211 %0.39 Detay
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYDAR HÜSEYİN ÖZCAN 336 %0.36 Detay
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET NAHİT TAŞPINAR 82 %0.21 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAHYA ÇUBUKÇU 56 %0.12 Detay
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN KOCAAKCA 930 %0.65 Detay
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRE GÜL 1311 %0.49 Detay
SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AZİZ GÜNYELİ 278 %0.34 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı