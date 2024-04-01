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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.09 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.29
Çanakkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEHBİ AYDEMİR 13 %0.20 Detay
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEHABETTİN KISA 7 %0.07 Detay
BİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İMADETTİN BAYKURT 75 %0.20 Detay
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN ALTIN 4 %0.18 Detay
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERHAT İLHAN 23 %0.11 Detay
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞENUR ANDIÇ 6 %0.15 Detay
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAAN TAŞ 10 %0.10 Detay
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN KOCABIYIK 24 %0.12 Detay
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAĞAN KISA 9 %0.22 Detay
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN KURU 9 %0.09 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRE KOCABIYIK 70 %0.09 Detay
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ESENGÜL AKYÜZ 9 %0.17 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN SALKINA 5 %0.36 Detay
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %57.14
0 %0 Detay
KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %80.72
NECATİ ACAR 51 %0.31 Detay
KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı