|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN HÜSEYİN AFŞAR
|46
|%0.44
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REŞAT KARALI
|33
|%0.93
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SATI AFŞAR
|1
|%0.06
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRAH BİÇER
|4
|%0.22
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA SEZEK
|16
|%0.15
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMİT BARDAKCI
|6
|%0.17
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECDET BİÇER
|2
|%0.19
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET HAKAN AKKUŞ
|6
|%0.22
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA PAK
|467
|%0.35
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HARUN KÖKLEN
|55
|%2.61
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH ŞAHİN
|35
|%0.20
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SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN YILDIRIM
|11
|%0.06
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KİREMİTCİ
|4
|%0.13
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