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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.17 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.36
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YAĞAŞ 77 %0.22 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELİN ŞENDİL 5 %0.11 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ BEZİRGAN 5 %0.13 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EMİN PEKCAN 6 %0.13 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULKADİR FURKAN BORAN 12 %0.26 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL BIYIKLI 29 %0.40 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT BAYRAM 39 %0.23 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARİF BAŞKAYA 18 %0.14 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ HAYDAR HASPULAT 30 %0.25 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KARAKELLE 11 %0.19 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUAMMER ERKAN 169 %0.46 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
DÖNE KIPIR 6 %0.09 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ CAN SARIKAYA 69 %0.36 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
TACETTİN ÇİYİM 14 %0.11 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE AVCI 268 %0.13 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BAŞKAYA 313 %0.16 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN TANRIVERDİ 27 %0.13 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER UÇAR 7 %0.07 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞERAFETTİN MUTLUBAŞ 29 %0.11 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı