|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YAĞAŞ
|77
|%0.22
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELİN ŞENDİL
|5
|%0.11
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ BEZİRGAN
|5
|%0.13
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EMİN PEKCAN
|6
|%0.13
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULKADİR FURKAN BORAN
|12
|%0.26
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL BIYIKLI
|29
|%0.40
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT BAYRAM
|39
|%0.23
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARİF BAŞKAYA
|18
|%0.14
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ HAYDAR HASPULAT
|30
|%0.25
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KARAKELLE
|11
|%0.19
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUAMMER ERKAN
|169
|%0.46
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DÖNE KIPIR
|6
|%0.09
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ CAN SARIKAYA
|69
|%0.36
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KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TACETTİN ÇİYİM
|14
|%0.11
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE AVCI
|268
|%0.13
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BAŞKAYA
|313
|%0.16
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN TANRIVERDİ
|27
|%0.13
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER UÇAR
|7
|%0.07
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞERAFETTİN MUTLUBAŞ
|29
|%0.11
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