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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.24 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.35
Düzce Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ESRA KARATAŞ 19 %0.12 Detay
ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUAMMER GÜL 4 %0.08 Detay
CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDOĞAN ÖZTÜRK 11 %0.17 Detay
GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEVDE GÜL GARAÇOĞLU 28 %0.38 Detay
GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLTEN ACAR 22 %0.37 Detay
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP TAŞTEKİN 16 %0.26 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT ATASEVEN 244 %0.24 Detay
YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜL ALİ KELEŞOĞLU 2 %0.10 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %86.67
SİYAMİ TAŞDEMİR 0 %0 Detay
BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN YILDIRIM 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı