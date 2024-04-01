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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.22 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.35
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RİYAT ARSLAN 81 %0.26 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEHİM BAYIR 345 %0.26 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜMTAZ CEYLAN 164 %0.28 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KÜÇÜK 45 %0.24 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEHMİ GÜZELMANSUR 211 %0.30 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDİNÇ SAY 483 %0.70 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET SAVCUN 66 %0.27 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KANAN KARA 82 %0.27 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF DOĞAN 117 %0.10 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER ÖZSOY 91 %0.17 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH BOZDOĞAN 33 %0.41 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMİDE BOZDOĞAN 71 %0.30 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ATIF CEYLAN 103 %0.22 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN BOZDOĞAN 349 %0.54 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MALİK SÖKMEN 43 %0.19 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı