|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RİYAT ARSLAN
|81
|%0.26
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEHİM BAYIR
|345
|%0.26
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜMTAZ CEYLAN
|164
|%0.28
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KÜÇÜK
|45
|%0.24
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEHMİ GÜZELMANSUR
|211
|%0.30
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDİNÇ SAY
|483
|%0.70
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET SAVCUN
|66
|%0.27
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KANAN KARA
|82
|%0.27
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF DOĞAN
|117
|%0.10
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER ÖZSOY
|91
|%0.17
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH BOZDOĞAN
|33
|%0.41
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMİDE BOZDOĞAN
|71
|%0.30
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ATIF CEYLAN
|103
|%0.22
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN BOZDOĞAN
|349
|%0.54
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MALİK SÖKMEN
|43
|%0.19
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