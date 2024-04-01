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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.11 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.34
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN GÜNGÖR 68 %0.65 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELALETTİN ÖZCAN 619 %0.36 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERTAN GÖKGÖZ 537 %0.22 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNCAY URTEKİN 469 %0.21 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERSAN İLTER 859 %0.22 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAVİT ÖZDOĞAN 906 %0.28 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
DİLBER NAZLI VESEK 358 %0.27 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIZA KAAN KARACA 629 %0.25 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜŞTAK ENGİN TAŞTEMÜR 270 %0.17 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NUH NACİ AKAY 206 %0.20 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET YÜKSEL 159 %0.11 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AKSOY 322 %0.15 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT TOSMAK 255 %0.21 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADRİYE ÖZKUL 513 %0.33 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH EMRAH İŞLER 99 %0.19 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
EREN ŞİMŞEK 658 %0.39 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYDAR ŞAHİN ÇINAR 386 %0.17 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
YÜKSEL AKGÜL 1337 %0.29 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
MUSTAFA YANIK 326 %0.13 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
EYÜP GÜNDOĞDU 384 %0.20 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAMURAN ÇALIŞ 985 %0.37 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDUL KADİR İNAN 544 %0.37 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
NURCAN SABUR 1290 %0.42 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
FERİDUN AKBAY 668 %0.27 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSNİYE DİLEK ERDOĞANYILMAZ 574 %0.20 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
SERAP İRDEMEN 1725 %0.40 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
PERVİN BOZKURT 578 %0.19 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENES EMRE AYDIN 545 %0.13 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
VELİ KAÇAR 682 %0.26 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET RAUF BAHADIR 733 %0.36 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ALBAYRAK 62 %0.20 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
BİLAL AKDENİZ 268 %0.23 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
ALİ HAYDAR ÖZTÜRK 172 %0.12 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURAN KELLE 461 %0.25 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN TURGUT 520 %0.18 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HEDİYE ARSLAN 178 %0.11 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERSAN GÖKGÖZ 829 %0.20 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS BALLI 896 %0.28 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEHER TORAMAN 481 %0.34 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı