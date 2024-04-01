|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN GÜNGÖR
|68
|%0.65
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CELALETTİN ÖZCAN
|619
|%0.36
|Detay
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERTAN GÖKGÖZ
|537
|%0.22
|Detay
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNCAY URTEKİN
|469
|%0.21
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERSAN İLTER
|859
|%0.22
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAVİT ÖZDOĞAN
|906
|%0.28
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DİLBER NAZLI VESEK
|358
|%0.27
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIZA KAAN KARACA
|629
|%0.25
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜŞTAK ENGİN TAŞTEMÜR
|270
|%0.17
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NUH NACİ AKAY
|206
|%0.20
|Detay
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET YÜKSEL
|159
|%0.11
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AKSOY
|322
|%0.15
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT TOSMAK
|255
|%0.21
|Detay
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADRİYE ÖZKUL
|513
|%0.33
|Detay
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH EMRAH İŞLER
|99
|%0.19
|Detay
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EREN ŞİMŞEK
|658
|%0.39
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYDAR ŞAHİN ÇINAR
|386
|%0.17
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
|YÜKSEL AKGÜL
|1337
|%0.29
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
|MUSTAFA YANIK
|326
|%0.13
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EYÜP GÜNDOĞDU
|384
|%0.20
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAMURAN ÇALIŞ
|985
|%0.37
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDUL KADİR İNAN
|544
|%0.37
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
|NURCAN SABUR
|1290
|%0.42
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
|FERİDUN AKBAY
|668
|%0.27
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSNİYE DİLEK ERDOĞANYILMAZ
|574
|%0.20
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
|SERAP İRDEMEN
|1725
|%0.40
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|PERVİN BOZKURT
|578
|%0.19
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENES EMRE AYDIN
|545
|%0.13
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VELİ KAÇAR
|682
|%0.26
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET RAUF BAHADIR
|733
|%0.36
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ALBAYRAK
|62
|%0.20
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
|BİLAL AKDENİZ
|268
|%0.23
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|ALİ HAYDAR ÖZTÜRK
|172
|%0.12
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURAN KELLE
|461
|%0.25
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN TURGUT
|520
|%0.18
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HEDİYE ARSLAN
|178
|%0.11
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERSAN GÖKGÖZ
|829
|%0.20
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS BALLI
|896
|%0.28
|Detay
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEHER TORAMAN
|481
|%0.34
|Detay