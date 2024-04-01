60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.42 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.70
Kars Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA BERK 3 %0.26 Detay
ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİNE MÜNEVVER KAHRAMAN 6 %0.44 Detay
DİGOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEREFETTİN ÖZDEMİR 2 %0.15 Detay
KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
EYGİ NİSA ÇARKÇI 40 %0.39 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TALİP BORA 190 %0.42 Detay
SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EKREM POLAT 22 %0.30 Detay
SELİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN AYTAŞ 6 %0.19 Detay
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇİĞDEM CİVELEK 2 %0.16 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DAĞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı