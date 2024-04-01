|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA BERK
|3
|%0.26
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ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİNE MÜNEVVER KAHRAMAN
|6
|%0.44
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DİGOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEREFETTİN ÖZDEMİR
|2
|%0.15
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KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EYGİ NİSA ÇARKÇI
|40
|%0.39
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TALİP BORA
|190
|%0.42
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SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EKREM POLAT
|22
|%0.30
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SELİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN AYTAŞ
|6
|%0.19
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SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇİĞDEM CİVELEK
|2
|%0.16
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