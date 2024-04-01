|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ABANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA EZER
|5
|%0.21
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AĞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET SÜRÜCÜ
|2
|%0.11
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ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAT KARAGÖZ
|41
|%1.09
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AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAT GÜLER
|4
|%0.20
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET HAYDAR GÜLEN
|20
|%0.59
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ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN KAYACAN
|5
|%0.27
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CİDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA COŞGUN
|24
|%0.35
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DADAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EDA ELİF SÜRÜCÜ
|6
|%0.35
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DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|PERİHAN KIRIŞTIOĞLU
|15
|%0.45
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DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİN ZORALİOĞLU
|4
|%0.54
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HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL YIĞ
|4
|%0.28
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İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MERYEM YAMANCAN
|16
|%0.88
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İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN KUMRU
|11
|%0.18
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KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAYYİBE KÜÇÜKHASAN
|1
|%0.06
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT GÜLEN
|265
|%0.41
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERİDE NAMLIER
|28
|%1.89
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ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN BEKTAŞ
|34
|%2.93
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SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA ÇOBAN
|2
|%0.09
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLER ÖZDEMİR
|17
|%0.18
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TOSYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLKER AYDIN
|33
|%0.18
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