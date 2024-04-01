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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.41 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.59
Kastamonu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ABANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA EZER 5 %0.21 Detay
AĞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET SÜRÜCÜ 2 %0.11 Detay
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAT KARAGÖZ 41 %1.09 Detay
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAT GÜLER 4 %0.20 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET HAYDAR GÜLEN 20 %0.59 Detay
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN KAYACAN 5 %0.27 Detay
CİDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA COŞGUN 24 %0.35 Detay
DADAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
EDA ELİF SÜRÜCÜ 6 %0.35 Detay
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
PERİHAN KIRIŞTIOĞLU 15 %0.45 Detay
DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİN ZORALİOĞLU 4 %0.54 Detay
HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL YIĞ 4 %0.28 Detay
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERYEM YAMANCAN 16 %0.88 Detay
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN KUMRU 11 %0.18 Detay
KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAYYİBE KÜÇÜKHASAN 1 %0.06 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT GÜLEN 265 %0.41 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERİDE NAMLIER 28 %1.89 Detay
ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN BEKTAŞ 34 %2.93 Detay
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA ÇOBAN 2 %0.09 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLER ÖZDEMİR 17 %0.18 Detay
TOSYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLKER AYDIN 33 %0.18 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı