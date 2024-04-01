|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL KURT
|18
|%0.15
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.92
|ARİF ÖNER
|297
|%0.27
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ ZEYBEK
|95
|%0.14
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEHRA ASLAN
|100
|%0.42
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUBA NUR ÖNER
|24
|%0.24
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİM ÇAVDARCI
|62
|%0.34
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ÇAĞLAYAN
|48
|%0.20
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜKSEL ACAR
|20
|%0.23
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KULA
Açılan Sandık Oranı %92.36
|MUHARREM CAN ÜNLÜ
|66
|%0.24
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜMEYRA ER
|110
|%0.11
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL YAVAŞ
|51
|%0.21
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UFUK YURT
|83
|%0.22
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GONCA GÜRSABANCI
|100
|%0.10
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KAYHAN
|45
|%0.33
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELİH ÜNLÜ
|369
|%0.54
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HATİCE CENGİZ
|354
|%0.35
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYRETTİN ACAR
|623
|%0.42
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