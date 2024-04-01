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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.17 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.33
Manisa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL KURT 18 %0.15 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.92
ARİF ÖNER 297 %0.27 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ ZEYBEK 95 %0.14 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEHRA ASLAN 100 %0.42 Detay
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUBA NUR ÖNER 24 %0.24 Detay
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİM ÇAVDARCI 62 %0.34 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ÇAĞLAYAN 48 %0.20 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜKSEL ACAR 20 %0.23 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %92.36
MUHARREM CAN ÜNLÜ 66 %0.24 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜMEYRA ER 110 %0.11 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL YAVAŞ 51 %0.21 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
UFUK YURT 83 %0.22 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
GONCA GÜRSABANCI 100 %0.10 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KAYHAN 45 %0.33 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELİH ÜNLÜ 369 %0.54 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HATİCE CENGİZ 354 %0.35 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYRETTİN ACAR 623 %0.42 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı