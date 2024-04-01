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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.18 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.37
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %86.83
MAHMUT AĞSU 271 %0.29 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEHRA MISIR 66 %0.23 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUD RAHMAN SÖZER 111 %0.69 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FADİME AMAÇ 103 %0.10 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİR TORAMAN 13 %0.17 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF YENİ 60 %0.23 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH PEKER 82 %0.15 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASYA FATMA KAYA 138 %0.19 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇETİN ÇUKUR 267 %0.29 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYKUP EGE AVŞAROĞLU 63 %0.18 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
RESUL ÖZDİL 136 %0.32 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İHSAN BULUT 59 %0.32 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %64.39
ESRA ÜSTÜN 40 %0.20 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı