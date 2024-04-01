|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %86.83
|MAHMUT AĞSU
|271
|%0.29
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEHRA MISIR
|66
|%0.23
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUD RAHMAN SÖZER
|111
|%0.69
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FADİME AMAÇ
|103
|%0.10
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİR TORAMAN
|13
|%0.17
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF YENİ
|60
|%0.23
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH PEKER
|82
|%0.15
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASYA FATMA KAYA
|138
|%0.19
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇETİN ÇUKUR
|267
|%0.29
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYKUP EGE AVŞAROĞLU
|63
|%0.18
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RESUL ÖZDİL
|136
|%0.32
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ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İHSAN BULUT
|59
|%0.32
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %64.39
|ESRA ÜSTÜN
|40
|%0.20
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