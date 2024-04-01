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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.13 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.33
Nevşehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL UÇMAZ 6 %0.16 Detay
AVANOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT KAZANCI 49 %0.52 Detay
DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ONUR MUSTAFA ÇELİKSOY 5 %0.07 Detay
GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM GÜLMEZ 8 %0.10 Detay
HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARIŞ GÖVEÇ 37 %1.22 Detay
KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÖKSÜZ 6 %0.12 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
IŞIL ÖZDEMİR 82 %0.13 Detay
ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAMET KARAKAYA 21 %0.14 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇALIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖREME
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
KALABA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAYMAKLI
Açılan Sandık Oranı %36.36
0 %0 Detay
NAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÖZKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TATLARIN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
UÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
TÜLİN ONUK 0 %0 Detay
YAZIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı