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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.11 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.18
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET HAYDAR TUTUŞ 181 %0.38 Detay
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN GERGER 108 %0.27 Detay
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT OPAK 35 %0.14 Detay
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABIT GÖRÜR 35 %0.09 Detay
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED AKKUŞ 166 %0.12 Detay
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH KAYIKÇI 53 %0.26 Detay
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYGÜL GÖREN 201 %0.13 Detay
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜŞRA KAYIKÇI 75 %0.19 Detay
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURULLAH KIRAN 51 %0.24 Detay
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE ASLANTÜRK 181 %0.15 Detay
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET İŞKURAN 188 %0.17 Detay
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET AKBAŞ 145 %0.35 Detay
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARİF YAĞMUR 192 %0.22 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı