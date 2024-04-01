|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAMET AYVAZ
|2140
|%2.99
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ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT DEMİRTÜRKOĞLU
|388
|%1.49
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ARSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERDİ ŞAHİNTÜRK
|24
|%0.12
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BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SABRİ TERZİ
|2074
|%14.46
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ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KUL
|192
|%1.87
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ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH ALTUNBAŞ
|127
|%1.36
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DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYDAR GENÇCAN
|66
|%2.60
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DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH YILDIZ
|36
|%0.40
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HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AKIL
|38
|%0.66
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHMAN SAKA
|13
|%0.41
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MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET BEKTAŞ
|156
|%0.86
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OF
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AVNİ KALEMCİ
|79
|%0.32
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ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET REMZİ KASIM
|1035
|%0.63
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ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKİ UZUN
|35
|%0.24
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TONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILDIRAY YILDIRIM
|207
|%2.25
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VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH ÖZDEMİR
|314
|%1.85
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YOMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT DURSUN
|180
|%0.68
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