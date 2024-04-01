|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH GÜNGÖR
|11
|%0.11
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA HAKAN İMAMOĞLU
|6
|%0.29
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BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURETTİN ÖCALAN
|8
|%0.07
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ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞENUR BERK
|0
|%0
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ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE KARAKUŞ
|4
|%0.14
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ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İHSAN ÇETİN
|9
|%0.16
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KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR KÜREKÇİ
|4
|%0.13
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEYZANUR KONUK
|45
|%0.10
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SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH ERDOĞAN
|2
|%0.06
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SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MACİT DELİBALTA
|19
|%0.20
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ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL HAYDAR İMAMOĞLU
|8
|%0.14
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SORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ TÜRKCAN
|31
|%0.11
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YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENGİZ UCAL
|3
|%0.16
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YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KIYICI
|21
|%0.13
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ARAPLI
Açılan Sandık Oranı %40.00
|0
|%0
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|
BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %30.00
|0
|%0
|Detay
|
BAYDİĞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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BELEKÇAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ÇİĞDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
|0
|%0
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|
DEDEFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %57.14
|0
|%0
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EYMİR
Açılan Sandık Oranı %87.50
|0
|%0
|Detay
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GÜLŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %71.43
|0
|%0
|Detay
|
HALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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KARAYAKUP
Açılan Sandık Oranı %60.00
|0
|%0
|Detay
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KONUKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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OLUKÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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OVAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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OZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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ÖZÜKAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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SIRÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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UMUTLU
Açılan Sandık Oranı %37.50
|0
|%0
|Detay
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UZUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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YAMAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YENİYER
Açılan Sandık Oranı %20.00
|0
|%0
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