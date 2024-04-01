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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.10 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.24
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH GÜNGÖR 11 %0.11 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA HAKAN İMAMOĞLU 6 %0.29 Detay
BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURETTİN ÖCALAN 8 %0.07 Detay
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞENUR BERK 0 %0 Detay
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE KARAKUŞ 4 %0.14 Detay
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İHSAN ÇETİN 9 %0.16 Detay
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR KÜREKÇİ 4 %0.13 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEYZANUR KONUK 45 %0.10 Detay
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH ERDOĞAN 2 %0.06 Detay
SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MACİT DELİBALTA 19 %0.20 Detay
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL HAYDAR İMAMOĞLU 8 %0.14 Detay
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ TÜRKCAN 31 %0.11 Detay
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENGİZ UCAL 3 %0.16 Detay
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KIYICI 21 %0.13 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARAPLI
Açılan Sandık Oranı %40.00
0 %0 Detay
BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %30.00
0 %0 Detay
BAYDİĞİN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BELEKÇAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİĞDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
0 %0 Detay
DEDEFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %57.14
0 %0 Detay
EYMİR
Açılan Sandık Oranı %87.50
0 %0 Detay
GÜLŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %71.43
0 %0 Detay
HALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAYAKUP
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
KONUKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
OLUKÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
OVAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
OZAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÖZÜKAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SIRÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
UMUTLU
Açılan Sandık Oranı %37.50
0 %0 Detay
UZUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YAMAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YENİYER
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı