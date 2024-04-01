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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.43
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 1
İL GENEL MECLİSİ
%2.01
Aksaray Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
TÜRKER ÖZBEK 58 %3.15 Detay
ESKİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN ALTAN 57 %0.50 Detay
GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HATİCE ABUR 18 %0.70 Detay
GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ÖZKÖK 0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN BOZLAK 0 %0 Detay
EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %57.14
BAYRAM AKKAŞ 1 %0.11 Detay
GÜLPINAR Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %50.00
CENGİZ İPKİN 287 %34.00 Detay
HELVADERE
Açılan Sandık Oranı %71.43
İSA TEZGEL 257 %23.47 Detay
IHLARA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SAĞLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARATLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SELİME
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGÜL AYDINLI 16 %1.34 Detay
TAŞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ESE ALTINKAYNAK 0 %0 Detay
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YEŞİLTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı