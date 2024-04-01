|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL METİN
|497
|%1.10
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ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLHAN CEYLAN
|576
|%0.33
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DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KOPARICI
|522
|%2.81
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DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF DOĞAROĞLU
|12
|%0.43
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KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERVET UYLAŞ
|1038
|%0.33
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KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET DUMAN
|221
|%0.24
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KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜLYA GEROĞLU
|57
|%0.12
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MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT TANRIKULU
|619
|%0.23
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SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENVER APUTKAN
|9300
|%11.43
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