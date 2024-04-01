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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.43
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.21 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.54
Çanakkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇİĞDEM KABİL 2 %0.03 Detay
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALAETTİN KÜÇÜK 152 %0.41 Detay
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZUHAL ARSLAN 14 %0.07 Detay
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAHİT EREL 0 %0 Detay
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELİSA TEPELİ 11 %0.11 Detay
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED ALİ DAĞ 9 %0.05 Detay
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEVLÜT İŞBİLİR 165 %0.21 Detay
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN DEMİR 1 %0.02 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATTİN ALTIN 180 %13.11 Detay
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILDIRAY DİLMAÇ 12 %0.46 Detay
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %57.14
0 %0 Detay
KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %80.72
FATİH SERKAN ÇOLAKGİL 19 %0.11 Detay
KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı