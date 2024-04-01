|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇİĞDEM KABİL
|2
|%0.03
|Detay
|
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
BİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALAETTİN KÜÇÜK
|152
|%0.41
|Detay
|
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZUHAL ARSLAN
|14
|%0.07
|Detay
|
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAHİT EREL
|0
|%0
|Detay
|
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELİSA TEPELİ
|11
|%0.11
|Detay
|
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED ALİ DAĞ
|9
|%0.05
|Detay
|
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEVLÜT İŞBİLİR
|165
|%0.21
|Detay
|
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN DEMİR
|1
|%0.02
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN ALTIN
|180
|%13.11
|Detay
|
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILDIRAY DİLMAÇ
|12
|%0.46
|Detay
|
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %57.14
|0
|%0
|Detay
|
KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %80.72
|FATİH SERKAN ÇOLAKGİL
|19
|%0.11
|Detay
|
KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %60.00
|0
|%0
|Detay
|
UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay