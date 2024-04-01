|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURETTİN GÖKÇEK
|94
|%6.05
|Detay
|
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ SÜLÜK
|1089
|%10.48
|Detay
|
KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %55.56
|ARİF AKSOY
|116
|%19.93
|Detay