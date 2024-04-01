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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.43
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.09
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN SUBAY 770 %2.16 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECDET SAĞLAM 15 %0.39 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENES BERK CİN 457 %6.32 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURSEL FIRTINA 134 %0.77 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OĞUZHAN ONGUN 71 %0.60 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AKİF AS 260 %0.71 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURGUT DEVECİOĞLU 7200 %37.72 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZKAN DÖNMEZ 513 %3.95 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA UÇAN 1222 %0.61 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN KARAHAN 1863 %0.98 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN AKYOL 137 %0.50 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı