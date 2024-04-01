|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN SUBAY
|770
|%2.16
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECDET SAĞLAM
|15
|%0.39
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENES BERK CİN
|457
|%6.32
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURSEL FIRTINA
|134
|%0.77
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OĞUZHAN ONGUN
|71
|%0.60
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AKİF AS
|260
|%0.71
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURGUT DEVECİOĞLU
|7200
|%37.72
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KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZKAN DÖNMEZ
|513
|%3.95
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA UÇAN
|1222
|%0.61
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN KARAHAN
|1863
|%0.98
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN AKYOL
|137
|%0.50
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