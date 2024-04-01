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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.43
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 1
İL GENEL MECLİSİ
%1.52
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULGANİ TAZEOĞLU 733 %2.32 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YAŞAR OKAY 352 %0.26 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EDİP TAZE 142 %0.24 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİNE ÇİĞDEM KURT 683 %3.62 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
FADIL KESKİN 302 %0.44 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KARATAŞ 7557 %24.68 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUZAFFER SEZGİN 340 %0.29 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KUMLU Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM PAÇ 3413 %42.82 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMMET KAYA 367 %1.53 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı