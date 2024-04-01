|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULGANİ TAZEOĞLU
|733
|%2.32
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YAŞAR OKAY
|352
|%0.26
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EDİP TAZE
|142
|%0.24
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİNE ÇİĞDEM KURT
|683
|%3.62
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FADIL KESKİN
|302
|%0.44
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KARATAŞ
|7557
|%24.68
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUZAFFER SEZGİN
|340
|%0.29
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM PAÇ
|3413
|%42.82
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMMET KAYA
|367
|%1.53
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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