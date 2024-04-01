|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEREM BALA
|531
|%0.31
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YILMAZ
|653
|%0.26
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAYLAN MAHMUT ÇORTA
|131
|%0.10
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET BOZAN
|1657
|%0.67
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT MERT
|628
|%0.40
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ARDA
|545
|%0.36
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BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELEN ÖZELKARA
|90
|%0.17
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ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
|0
|%0
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|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
|KEMAL KAHVECİ
|814
|%0.34
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FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EYÜP ERTAL
|368
|%0.19
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEDAİ KARAKOL
|3247
|%1.22
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GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZMİ KEMALOĞLU
|461
|%0.31
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
|ŞAKİR AYGÖL
|310
|%0.10
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KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
|0
|%0
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KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
|0
|%0
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|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM KARSLI
|4576
|%1.09
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SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZÜBEYİR SELMAN IŞIK
|291
|%0.14
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ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
|RAMİZ AKSU
|340
|%0.29
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ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|0
|%0
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SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÇON
|29084
|%15.80
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|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEBAHİTTİNCAN ŞENEL
|233
|%0.17
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