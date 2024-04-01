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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.43
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.43
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEREM BALA 531 %0.31 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YILMAZ 653 %0.26 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAYLAN MAHMUT ÇORTA 131 %0.10 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET BOZAN 1657 %0.67 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT MERT 628 %0.40 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ARDA 545 %0.36 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELEN ÖZELKARA 90 %0.17 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
KEMAL KAHVECİ 814 %0.34 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
EYÜP ERTAL 368 %0.19 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEDAİ KARAKOL 3247 %1.22 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZMİ KEMALOĞLU 461 %0.31 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
ŞAKİR AYGÖL 310 %0.10 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM KARSLI 4576 %1.09 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZÜBEYİR SELMAN IŞIK 291 %0.14 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
RAMİZ AKSU 340 %0.29 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÇON 29084 %15.80 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEBAHİTTİNCAN ŞENEL 233 %0.17 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı