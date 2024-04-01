60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.43
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.89
Manisa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.92
0 %0 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYNUR AKKOYUN 600 %2.52 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %92.36
CENGİZ APAYDIN 164 %0.60 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
UYSAL CURACI 207 %0.20 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP KAYA 5393 %7.92 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALAATTİN ORAL 543 %0.53 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı