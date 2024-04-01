|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.92
|0
|%0
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYNUR AKKOYUN
|600
|%2.52
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KULA
Açılan Sandık Oranı %92.36
|CENGİZ APAYDIN
|164
|%0.60
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UYSAL CURACI
|207
|%0.20
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP KAYA
|5393
|%7.92
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALAATTİN ORAL
|543
|%0.53
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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