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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.43
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 1
İL GENEL MECLİSİ
%2.65
Niğde Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AZATLI
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
BAĞLAMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜCEL YİĞİT 171 %10.77 Detay
BAHÇELİ
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
BOZKÖY Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %20.00
RESUL ÖNCEL 238 %39.34 Detay
ÇUKURKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEĞİRMENLİ
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
DİVARLI
Açılan Sandık Oranı %88.89
SELAHATTİN ÇINAR 4 %0.18 Detay
DÜNDARLI
Açılan Sandık Oranı %42.86
0 %0 Detay
EDİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜMÜŞLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HACIABDULLAH
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAKAPI
Açılan Sandık Oranı %57.14
0 %0 Detay
KEÇİKALESİ
Açılan Sandık Oranı %0
YÜCEL KOÇYİĞİT 0 %0 Detay
KEMERHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.59
0 %0 Detay
KİLEDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN DOĞAN 752 %26.86 Detay
KONAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ORHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAZLICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLGÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMET TURGUT 1148 %34.39 Detay
YILDIZTEPE
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı