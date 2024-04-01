60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.43
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.03
Ordu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ VARLI 138 %1.02 Detay
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENGİN SUNMA 68 %0.57 Detay
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KARTAL 46 %0.65 Detay
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
DAVUT KAYADA 17 %0.19 Detay
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FATSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİT DEMİR 196 %0.28 Detay
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET SIDDIK ZOR 48 %0.29 Detay
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKAYİ BEKCİ 22 %0.34 Detay
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ZOR 24 %0.22 Detay
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHRİ SÖĞÜT 2934 %31.72 Detay
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUZAFFER ALTINEL 11 %0.21 Detay
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KIŞLA 22 %0.30 Detay
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAMET BAYRAK 119 %0.73 Detay
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL ÖZKAN 250 %1.43 Detay
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BENGİSU ŞAHİN 92 %1.00 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT ARSLANTÜRK 37 %0.18 Detay
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
SONER DANACI 50 %0.32 Detay
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKİ FİDAN 525 %0.70 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı