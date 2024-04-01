|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ VARLI
|138
|%1.02
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ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENGİN SUNMA
|68
|%0.57
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ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KARTAL
|46
|%0.65
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ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DAVUT KAYADA
|17
|%0.19
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ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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FATSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİT DEMİR
|196
|%0.28
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GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET SIDDIK ZOR
|48
|%0.29
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GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKAYİ BEKCİ
|22
|%0.34
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GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ZOR
|24
|%0.22
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İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAHRİ SÖĞÜT
|2934
|%31.72
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KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUZAFFER ALTINEL
|11
|%0.21
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KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KIŞLA
|22
|%0.30
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KORGAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAMET BAYRAK
|119
|%0.73
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KUMRU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL ÖZKAN
|250
|%1.43
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MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BENGİSU ŞAHİN
|92
|%1.00
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT ARSLANTÜRK
|37
|%0.18
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SONER DANACI
|50
|%0.32
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ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKİ FİDAN
|525
|%0.70
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