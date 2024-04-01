|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ESKİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RESUL GÜÇ
|297
|%2.63
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GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BUĞRA DEMİR
|20
|%0.77
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GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN PALA
|24
|%1.42
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|PELİNSU YILDIRIM DEMİR
|9046
|%7.79
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN BALIKÇI
|363
|%3.26
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SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA DOĞANGÜZEL
|42
|%2.14
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SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL SÖYLEMEZ
|228
|%3.23
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ AYDOĞDU
|6
|%0.33
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ARİF AR
|0
|%0
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EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %57.14
|VELİ BAKICI
|241
|%26.08
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GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %50.00
|YAVUZ TEYMEN
|16
|%1.90
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HELVADERE
Açılan Sandık Oranı %71.43
|SÜLEYMAN SEVDİ
|7
|%0.64
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IHLARA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SAĞLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SARATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKİ TÜRKER
|0
|%0
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SELİME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TAŞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL YILMAZ
|920
|%47.06
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TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YEŞİLTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAHSİN ÇELİK
|722
|%44.13
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