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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%7.79 2
İL GENEL MECLİSİ
%9.00
Aksaray Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ESKİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
RESUL GÜÇ 297 %2.63 Detay
GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BUĞRA DEMİR 20 %0.77 Detay
GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN PALA 24 %1.42 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
PELİNSU YILDIRIM DEMİR 9046 %7.79 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN BALIKÇI 363 %3.26 Detay
SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA DOĞANGÜZEL 42 %2.14 Detay
SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL SÖYLEMEZ 228 %3.23 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ AYDOĞDU 6 %0.33 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
ARİF AR 0 %0 Detay
EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %57.14
VELİ BAKICI 241 %26.08 Detay
GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %50.00
YAVUZ TEYMEN 16 %1.90 Detay
HELVADERE
Açılan Sandık Oranı %71.43
SÜLEYMAN SEVDİ 7 %0.64 Detay
IHLARA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SAĞLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARATLI
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKİ TÜRKER 0 %0 Detay
SELİME
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TAŞPINAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL YILMAZ 920 %47.06 Detay
TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YEŞİLTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHSİN ÇELİK 722 %44.13 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı