|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEŞİRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GENCO ÖZEL
|18
|%0.31
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GERCÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HABİP ARAS
|27
|%0.71
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HASANKEYF
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMİT TUTUŞ
|1260
|%49.30
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KOZLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERVET BARLIK
|1896
|%13.97
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN SÜNÜK
|3411
|%1.80
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SASON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SIRRI TAŞDEMİR
|1186
|%16.72
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BALPINAR
Açılan Sandık Oranı %46.15
|YUSUF BULUT
|4
|%0.27
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BEKİRHAN
Açılan Sandık Oranı %44.44
|FERHAT SAKIK
|61
|%7.17
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İKİKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YALÇIN KAYA
|0
|%0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER DERİNTEKİN
|0
|%0
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YÜCEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %30.00
|0
|%0
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