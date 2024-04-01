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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%36.98 3
İL GENEL MECLİSİ
%26.19
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN GAZİ CENİK 506 %4.79 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURAN YAZIRLIOĞLU 23 %1.48 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF VAR 695 %6.69 Detay
KARGI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMİT DERELİ 1935 %54.48 Detay
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MECİTÖZÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
VELİ AYLAR 1201 %43.15 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN LEVENT ÇÖPHÜSEYİNOĞLU 49974 %36.98 Detay
OĞUZLAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA CEBECİ 768 %36.47 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECİP ERDEMİRCİ 360 %16.22 Detay
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN KESENEK 1908 %10.79 Detay
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜSLÜME SALO 786 %4.31 Detay
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERGÜLÜ AKSIT 22 %0.70 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
ŞENOL ÖNCÜL 0 %0 Detay
DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %55.56
HÜSEYİN TÜRK 13 %2.23 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı