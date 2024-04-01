|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT YILDIRIM
|17001
|%47.74
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FUAT ÜSTÜNDAĞ
|896
|%20.56
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAİL ŞAŞMAZ
|1221
|%31.81
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖNDER DEMİR
|2593
|%56.73
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN EROL
|272
|%5.89
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİRSEN ÇELİK
|2467
|%34.11
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ ORPAK
|9218
|%53.19
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET HAKAN
|7392
|%57.28
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İRFAN ÖZCAN
|2732
|%22.98
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ALTINER
|1612
|%27.97
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMİH DERE
|13692
|%37.24
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ ERAYDIN
|3875
|%55.92
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜKSEL KEPENEK
|8623
|%45.18
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KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN HAYLA
|6530
|%50.27
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞENİZ DOĞAN
|115311
|%57.78
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ RIZA ERTEMÜR
|87547
|%45.92
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SALİH KONYA
|10762
|%52.60
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN KILIÇ
|4947
|%50.36
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR TATIK
|14404
|%52.87
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