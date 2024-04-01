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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%48.04 15
İL GENEL MECLİSİ
%47.67
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İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT YILDIRIM 17001 %47.74 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FUAT ÜSTÜNDAĞ 896 %20.56 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAİL ŞAŞMAZ 1221 %31.81 Detay
BEKİLLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖNDER DEMİR 2593 %56.73 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN EROL 272 %5.89 Detay
BOZKURT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİRSEN ÇELİK 2467 %34.11 Detay
BULDAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ ORPAK 9218 %53.19 Detay
ÇAL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET HAKAN 7392 %57.28 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFAN ÖZCAN 2732 %22.98 Detay
ÇARDAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ALTINER 1612 %27.97 Detay
ÇİVRİL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMİH DERE 13692 %37.24 Detay
GÜNEY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ ERAYDIN 3875 %55.92 Detay
HONAZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜKSEL KEPENEK 8623 %45.18 Detay
KALE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN HAYLA 6530 %50.27 Detay
MERKEZEFENDİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞENİZ DOĞAN 115311 %57.78 Detay
PAMUKKALE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ RIZA ERTEMÜR 87547 %45.92 Detay
SARAYKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SALİH KONYA 10762 %52.60 Detay
SERİNHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN KILIÇ 4947 %50.36 Detay
TAVAS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR TATIK 14404 %52.87 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı