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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%13.37 1
İL GENEL MECLİSİ
%13.63
Düzce Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKOCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİKRET ALBAYRAK 6130 %37.45 Detay
ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMİL TINAZ 288 %5.72 Detay
CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECMİ GÜRGEN 296 %3.97 Detay
GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÇEKİÇ 222 %3.75 Detay
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUAMMER YILDIRIM 380 %6.19 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT ÇELİKEL 13711 %13.37 Detay
YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖNDER ATASOY 78 %3.85 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %86.67
EMİNE SATILMIŞ 41 %1.35 Detay
BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA OCAK 89 %3.05 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı