|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SALMAN KORUÇİ
|379
|%7.94
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DERECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CÜNEYT ÖZBEK
|424
|%1.43
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ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULSELAM ALAN
|169
|%2.00
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YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR TAŞKENT
|1162
|%3.23
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %33.33
|ERDOĞAN SINMAZ
|11
|%1.15
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DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %80.00
|0
|%0
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ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %72.73
|SERDAR KAYA
|96
|%5.04
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