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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.43 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.69
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İLÇE ADAY OY ORAN
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SALMAN KORUÇİ 379 %7.94 Detay
DERECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CÜNEYT ÖZBEK 424 %1.43 Detay
ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULSELAM ALAN 169 %2.00 Detay
YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR TAŞKENT 1162 %3.23 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %33.33
ERDOĞAN SINMAZ 11 %1.15 Detay
DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %72.73
SERDAR KAYA 96 %5.04 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı