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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%43.97 4
İL GENEL MECLİSİ
%36.23
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL MENGÜÇ 7882 %24.97 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN AKSOY 51013 %38.24 Detay
ARSUZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAMİ ÜSTÜN 38228 %64.49 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER SAĞLAM 4553 %24.16 Detay
DEFNE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL İBRAHİM ÖZGÜN 32693 %45.83 Detay
DÖRTYOL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHADIR AMAÇ 32443 %46.93 Detay
ERZİN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖKKEŞ ELMASOĞLU 10662 %44.09 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN BAĞCI 1123 %3.67 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET DUDUOĞLU 50000 %42.17 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEP SAĞIROĞLU 3710 %7.04 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÇİMER 1040 %13.05 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YILMAZ 3334 %13.89 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEVZİ SUVAROĞLU 14706 %30.79 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN BEDİR ABACI 27154 %42.07 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı