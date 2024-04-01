|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL MENGÜÇ
|7882
|%24.97
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN AKSOY
|51013
|%38.24
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAMİ ÜSTÜN
|38228
|%64.49
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER SAĞLAM
|4553
|%24.16
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL İBRAHİM ÖZGÜN
|32693
|%45.83
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAHADIR AMAÇ
|32443
|%46.93
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖKKEŞ ELMASOĞLU
|10662
|%44.09
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN BAĞCI
|1123
|%3.67
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET DUDUOĞLU
|50000
|%42.17
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNEP SAĞIROĞLU
|3710
|%7.04
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ÇİMER
|1040
|%13.05
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YILMAZ
|3334
|%13.89
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEVZİ SUVAROĞLU
|14706
|%30.79
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN BEDİR ABACI
|27154
|%42.07
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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