|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ERCAN AKPOLAT
|5846
|%55.49
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TEKİN ARAS
|65794
|%38.26
|Detay
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ONURSAL ADIGÜZEL
|138925
|%56.31
|Detay
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UTKU CANER ÇAYKARA
|120818
|%53.24
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEM KILIÇ
|126367
|%32.81
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİNE GÜLİZAR EMECAN
|142497
|%44.28
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞEGÜL ÖZDEMİR OVALIOĞLU
|88572
|%67.72
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT ÖKSÜZ
|90539
|%36.62
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN MUTLU
|73850
|%46.67
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIZA AKPOLAT
|66017
|%64.13
|Detay
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALAATTİN KÖSELER
|68588
|%45.88
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET MURAT ÇALIK
|112044
|%52.78
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İNAN GÜNEY
|60361
|%49.22
|Detay
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN AKGÜN
|74772
|%48.04
|Detay
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERHAN GÜZEL
|26704
|%50.53
|Detay
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN ÇERKEZ
|82948
|%49.20
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN DALKIRAN
|78499
|%33.67
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
|AHMET ÖZER
|227587
|%49.08
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
|MİTHAT BÜLENT ÖZMEN
|116267
|%48.06
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHİR POLAT
|84582
|%43.76
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN BAHÇETEPE
|107385
|%40.37
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜKSEL YALÇIN
|51206
|%34.94
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
|MESUT KÖSEDAĞI
|211408
|%68.71
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
|TONGUÇ ÇOBAN
|89918
|%35.97
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN YÜKSEL
|158374
|%54.72
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
|KEMAL ÇEBİ
|218575
|%50.11
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ESİN KÖYMEN
|182664
|%58.93
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN TARIK BALYALI
|179495
|%42.78
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPER YEĞİN
|134884
|%50.54
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA OKTAY AKSU
|104401
|%51.51
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGÜR KABADAYI
|16302
|%51.88
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
|BORA BALCIOĞLU
|62774
|%53.19
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|RESUL EMRAH ŞAHAN
|99415
|%66.62
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN KOÇ
|38730
|%21.04
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERHAT EPÖZDEMİR
|94431
|%32.99
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EREN ALİ BİNGÖL
|84094
|%50.93
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYKUT ERDOĞDU
|164593
|%40.05
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİNEM DEDETAŞ
|157599
|%49.91
|Detay
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ONUR SOYTÜRK
|59996
|%42.85
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