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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%51.09 26
İL GENEL MECLİSİ
%45.64
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ERCAN AKPOLAT 5846 %55.49 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
TEKİN ARAS 65794 %38.26 Detay
ATAŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ONURSAL ADIGÜZEL 138925 %56.31 Detay
AVCILAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
UTKU CANER ÇAYKARA 120818 %53.24 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEM KILIÇ 126367 %32.81 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİNE GÜLİZAR EMECAN 142497 %44.28 Detay
BAKIRKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞEGÜL ÖZDEMİR OVALIOĞLU 88572 %67.72 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT ÖKSÜZ 90539 %36.62 Detay
BAYRAMPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN MUTLU 73850 %46.67 Detay
BEŞİKTAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIZA AKPOLAT 66017 %64.13 Detay
BEYKOZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALAATTİN KÖSELER 68588 %45.88 Detay
BEYLİKDÜZÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET MURAT ÇALIK 112044 %52.78 Detay
BEYOĞLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İNAN GÜNEY 60361 %49.22 Detay
BÜYÜKÇEKMECE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN AKGÜN 74772 %48.04 Detay
ÇATALCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN GÜZEL 26704 %50.53 Detay
ÇEKMEKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN ÇERKEZ 82948 %49.20 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN DALKIRAN 78499 %33.67 Detay
ESENYURT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.95
AHMET ÖZER 227587 %49.08 Detay
EYÜPSULTAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.89
MİTHAT BÜLENT ÖZMEN 116267 %48.06 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHİR POLAT 84582 %43.76 Detay
GAZİOSMANPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN BAHÇETEPE 107385 %40.37 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜKSEL YALÇIN 51206 %34.94 Detay
KADIKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.38
MESUT KÖSEDAĞI 211408 %68.71 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
TONGUÇ ÇOBAN 89918 %35.97 Detay
KARTAL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN YÜKSEL 158374 %54.72 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.88
KEMAL ÇEBİ 218575 %50.11 Detay
MALTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ESİN KÖYMEN 182664 %58.93 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN TARIK BALYALI 179495 %42.78 Detay
SANCAKTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPER YEĞİN 134884 %50.54 Detay
SARIYER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA OKTAY AKSU 104401 %51.51 Detay
ŞİLE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGÜR KABADAYI 16302 %51.88 Detay
SİLİVRİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.58
BORA BALCIOĞLU 62774 %53.19 Detay
ŞİŞLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.50
RESUL EMRAH ŞAHAN 99415 %66.62 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN KOÇ 38730 %21.04 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERHAT EPÖZDEMİR 94431 %32.99 Detay
TUZLA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EREN ALİ BİNGÖL 84094 %50.93 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYKUT ERDOĞDU 164593 %40.05 Detay
ÜSKÜDAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİNEM DEDETAŞ 157599 %49.91 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ONUR SOYTÜRK 59996 %42.85 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı