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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%17.24 2
İL GENEL MECLİSİ
%18.42
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABAMÜSLÜM DENİZ 288 %25.00 Detay
ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHİR DEMİRBAŞ 154 %11.22 Detay
DİGOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYRETTİN DİNLER 253 %18.89 Detay
KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERGÜL KESKİN 522 %5.14 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DİNDAR GÜLTEKİN 7805 %17.24 Detay
SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT ARTAÇ 265 %3.59 Detay
SELİM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLYAS BARIŞ KOÇ 1958 %63.12 Detay
SUSUZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
OĞUZ YANTEMUR 649 %51.67 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DAĞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı