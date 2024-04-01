|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABAMÜSLÜM DENİZ
|288
|%25.00
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ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHİR DEMİRBAŞ
|154
|%11.22
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DİGOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYRETTİN DİNLER
|253
|%18.89
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KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERGÜL KESKİN
|522
|%5.14
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DİNDAR GÜLTEKİN
|7805
|%17.24
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SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT ARTAÇ
|265
|%3.59
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SELİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLYAS BARIŞ KOÇ
|1958
|%63.12
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SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OĞUZ YANTEMUR
|649
|%51.67
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