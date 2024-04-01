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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%48.99 2
İL GENEL MECLİSİ
%24.74
Kastamonu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ABANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERFAİN TEKİN 719 %30.47 Detay
AĞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
NERMİN GÜNEY 42 %2.40 Detay
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SATILMIŞ SARIKAYA 1652 %43.92 Detay
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT KARABURUK 296 %15.03 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FURKAN KILIÇ 461 %24.82 Detay
CİDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EŞREF MUTLU 2103 %30.57 Detay
DADAY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATTİN YANIK 747 %43.43 Detay
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARİFE TÜRKMEN 85 %2.56 Detay
DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP ŞENTÜRK 102 %13.78 Detay
HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÖZKAN 79 %5.57 Detay
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL SAĞLIK 111 %6.08 Detay
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMAL İLYASOĞLU 654 %10.95 Detay
KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞİLA BİHTER TOLGA ÇELEBİ 431 %27.61 Detay
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN BALTACI 31695 %48.99 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
KUBİLAY ÇETİNKAYA 34 %2.29 Detay
ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HATİCE AYDOĞAN 71 %6.13 Detay
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA GÜNEY 76 %3.52 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
UFUK CAR 916 %9.46 Detay
TOSYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUĞÇE KEFELİ 1355 %7.54 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı