|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ABANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERFAİN TEKİN
|719
|%30.47
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AĞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NERMİN GÜNEY
|42
|%2.40
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ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SATILMIŞ SARIKAYA
|1652
|%43.92
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AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT KARABURUK
|296
|%15.03
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FURKAN KILIÇ
|461
|%24.82
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CİDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EŞREF MUTLU
|2103
|%30.57
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DADAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN YANIK
|747
|%43.43
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DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARİFE TÜRKMEN
|85
|%2.56
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DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP ŞENTÜRK
|102
|%13.78
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HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ÖZKAN
|79
|%5.57
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İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL SAĞLIK
|111
|%6.08
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İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMAL İLYASOĞLU
|654
|%10.95
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KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞİLA BİHTER TOLGA ÇELEBİ
|431
|%27.61
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN BALTACI
|31695
|%48.99
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KUBİLAY ÇETİNKAYA
|34
|%2.29
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ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HATİCE AYDOĞAN
|71
|%6.13
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SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA GÜNEY
|76
|%3.52
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UFUK CAR
|916
|%9.46
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TOSYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUĞÇE KEFELİ
|1355
|%7.54
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