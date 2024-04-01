|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FUAT MİNTAŞ
|5066
|%43.62
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.92
|BESİM DUTLULU
|65666
|%59.14
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÖKÜZCÜOĞLU
|35061
|%53.26
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞERİF AKMEŞE
|3622
|%15.08
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEM AYKAN
|5869
|%57.51
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM BÜKE
|8582
|%46.63
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜSTÜN DÖNMEZ
|9841
|%41.38
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH TAŞLI
|5348
|%60.77
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KULA
Açılan Sandık Oranı %92.36
|HİKMET DÖNMEZ
|13729
|%50.64
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAZLUM NURLU
|60055
|%58.22
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAHSİN AKDENİZ
|13715
|%55.85
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLŞAH DURBAY
|36958
|%38.34
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMİL KURT
|2289
|%16.93
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERCAN OKUR
|39482
|%57.98
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇETİN AKIN
|37749
|%36.93
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA SEMİH BALABAN
|68746
|%46.10
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