60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%57.21 14
İL GENEL MECLİSİ
%45.76
Manisa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FUAT MİNTAŞ 5066 %43.62 Detay
AKHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %98.92
BESİM DUTLULU 65666 %59.14 Detay
ALAŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÖKÜZCÜOĞLU 35061 %53.26 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞERİF AKMEŞE 3622 %15.08 Detay
GÖLMARMARA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEM AYKAN 5869 %57.51 Detay
GÖRDES Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM BÜKE 8582 %46.63 Detay
KIRKAĞAÇ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜSTÜN DÖNMEZ 9841 %41.38 Detay
KÖPRÜBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH TAŞLI 5348 %60.77 Detay
KULA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %92.36
HİKMET DÖNMEZ 13729 %50.64 Detay
SALİHLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAZLUM NURLU 60055 %58.22 Detay
SARIGÖL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHSİN AKDENİZ 13715 %55.85 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞEHZADELER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLŞAH DURBAY 36958 %38.34 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMİL KURT 2289 %16.93 Detay
SOMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERCAN OKUR 39482 %57.98 Detay
TURGUTLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇETİN AKIN 37749 %36.93 Detay
YUNUSEMRE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA SEMİH BALABAN 68746 %46.10 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı