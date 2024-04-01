|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %86.83
|TAMER MANDALİNCİ
|54874
|%58.02
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEZER DURMUŞ
|16836
|%57.49
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYTAÇ KURT
|7325
|%45.62
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİM KARACA
|45589
|%45.43
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAFFET KARABIYIK
|2903
|%38.71
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ERDOĞAN
|15643
|%60.10
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ACAR ÜNLÜ
|24415
|%44.75
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GONCA KÖKSAL
|37864
|%53.32
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEVZİ TOPUZ
|46349
|%50.16
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EVREN TEZCAN
|16175
|%46.98
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGÜR CAN BÜYÜKÇOBAN
|9704
|%23.04
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ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET CANER
|10625
|%57.62
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %64.39
|MESUT GÜNAY
|10439
|%51.95
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