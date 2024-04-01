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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%54.90 11
İL GENEL MECLİSİ
%49.50
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %86.83
TAMER MANDALİNCİ 54874 %58.02 Detay
DALAMAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEZER DURMUŞ 16836 %57.49 Detay
DATÇA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYTAÇ KURT 7325 %45.62 Detay
FETHİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİM KARACA 45589 %45.43 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAFFET KARABIYIK 2903 %38.71 Detay
KÖYCEĞİZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ERDOĞAN 15643 %60.10 Detay
MARMARİS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ACAR ÜNLÜ 24415 %44.75 Detay
MENTEŞE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
GONCA KÖKSAL 37864 %53.32 Detay
MİLAS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEVZİ TOPUZ 46349 %50.16 Detay
ORTACA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EVREN TEZCAN 16175 %46.98 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGÜR CAN BÜYÜKÇOBAN 9704 %23.04 Detay
ULA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET CANER 10625 %57.62 Detay
YATAĞAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %64.39
MESUT GÜNAY 10439 %51.95 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı