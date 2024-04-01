|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL AYTEKİN
|76
|%2.07
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AVANOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CELAL ALPER İBAŞ
|3342
|%35.51
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DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TANER İNCE
|3544
|%49.96
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GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL SİPAHİOĞLU
|357
|%4.54
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HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARİF YOLDAŞ ALTIOK
|923
|%30.52
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KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEFER NESLİHANOĞLU
|2076
|%43.15
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BİLGİN
|2074
|%3.24
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ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ERTUĞRUL BUL
|5170
|%35.48
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇALIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
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GÖRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA EMİN GÜNEY
|301
|%17.02
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GÖREME
Açılan Sandık Oranı %60.00
|0
|%0
|Detay
|
KALABA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAYMAKLI
Açılan Sandık Oranı %36.36
|0
|%0
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NAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YURTBİLİR
|0
|%0
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ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KOPAN
|0
|%0
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ÖZKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|FİLİZ ÖNAL
|0
|%0
|Detay
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SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|ERTUĞRUL ÖZTÜRK
|0
|%0
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TATLARIN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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UÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YAZIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|BİROL DEMİRDELEN
|0
|%0
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