60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.24 3
İL GENEL MECLİSİ
%16.74
Nevşehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL AYTEKİN 76 %2.07 Detay
AVANOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELAL ALPER İBAŞ 3342 %35.51 Detay
DERİNKUYU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
TANER İNCE 3544 %49.96 Detay
GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL SİPAHİOĞLU 357 %4.54 Detay
HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARİF YOLDAŞ ALTIOK 923 %30.52 Detay
KOZAKLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEFER NESLİHANOĞLU 2076 %43.15 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BİLGİN 2074 %3.24 Detay
ÜRGÜP Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ERTUĞRUL BUL 5170 %35.48 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇALIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA EMİN GÜNEY 301 %17.02 Detay
GÖREME
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
KALABA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAYMAKLI
Açılan Sandık Oranı %36.36
0 %0 Detay
NAR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA YURTBİLİR 0 %0 Detay
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KOPAN 0 %0 Detay
ÖZKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
FİLİZ ÖNAL 0 %0 Detay
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
ERTUĞRUL ÖZTÜRK 0 %0 Detay
TATLARIN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
UÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YAZIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
BİROL DEMİRDELEN 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı