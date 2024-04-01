|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
BOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET YALÇINKAYA
|1623
|%6.96
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|
ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA EMİROĞLU
|945
|%35.08
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ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARİF ÇAKIL
|1134
|%35.43
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HULUS ÖZEN
|20341
|%25.59
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ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN TOKER
|1807
|%45.76
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR ÇAMUR
|313
|%18.75
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|
ALAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF AKDEMİR
|986
|%46.10
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AZATLI
Açılan Sandık Oranı %60.00
|MEHMET AKPINAR
|659
|%46.84
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BAĞLAMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUAMMER AFŞAR
|706
|%44.46
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BAHÇELİ
Açılan Sandık Oranı %11.11
|ERTUĞRUL ÇELENKOĞLU
|123
|%52.56
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BOZKÖY
Açılan Sandık Oranı %20.00
|MUAMMER ÇELİKBAŞ
|237
|%39.17
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ÇUKURKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
DEĞİRMENLİ
Açılan Sandık Oranı %66.67
|0
|%0
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|
DİVARLI
Açılan Sandık Oranı %88.89
|SEZAYİ AVCI
|882
|%39.43
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DÜNDARLI
Açılan Sandık Oranı %42.86
|ADEM ŞAHİN
|425
|%55.12
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EDİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YILDIZER
|735
|%25.57
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GÜMÜŞLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMİL ERTAMA
|79
|%3.52
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HACIABDULLAH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KARAATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KARAKAPI
Açılan Sandık Oranı %57.14
|0
|%0
|Detay
|
KEÇİKALESİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
KEMERHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.59
|RAMAZAN OYA
|1425
|%46.61
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KİLEDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS KARAKAYA
|70
|%2.50
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KONAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DERVİŞ KAR
|39
|%1.86
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ORHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZENNUN KILIÇ
|35
|%1.58
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SAZLICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YEŞİLGÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇAĞLAR YÜKSEL
|803
|%24.06
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YILDIZTEPE
Açılan Sandık Oranı %66.67
|0
|%0
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