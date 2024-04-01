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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%25.59 6
İL GENEL MECLİSİ
%23.89
Niğde Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET YALÇINKAYA 1623 %6.96 Detay
ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA EMİROĞLU 945 %35.08 Detay
ÇİFTLİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARİF ÇAKIL 1134 %35.43 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HULUS ÖZEN 20341 %25.59 Detay
ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN TOKER 1807 %45.76 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR ÇAMUR 313 %18.75 Detay
ALAY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF AKDEMİR 986 %46.10 Detay
AZATLI
Açılan Sandık Oranı %60.00
MEHMET AKPINAR 659 %46.84 Detay
BAĞLAMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUAMMER AFŞAR 706 %44.46 Detay
BAHÇELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %11.11
ERTUĞRUL ÇELENKOĞLU 123 %52.56 Detay
BOZKÖY
Açılan Sandık Oranı %20.00
MUAMMER ÇELİKBAŞ 237 %39.17 Detay
ÇUKURKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEĞİRMENLİ
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
DİVARLI
Açılan Sandık Oranı %88.89
SEZAYİ AVCI 882 %39.43 Detay
DÜNDARLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %42.86
ADEM ŞAHİN 425 %55.12 Detay
EDİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YILDIZER 735 %25.57 Detay
GÜMÜŞLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMİL ERTAMA 79 %3.52 Detay
HACIABDULLAH
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAKAPI
Açılan Sandık Oranı %57.14
0 %0 Detay
KEÇİKALESİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KEMERHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %70.59
RAMAZAN OYA 1425 %46.61 Detay
KİLEDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS KARAKAYA 70 %2.50 Detay
KONAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
DERVİŞ KAR 39 %1.86 Detay
ORHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZENNUN KILIÇ 35 %1.58 Detay
SAZLICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLGÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇAĞLAR YÜKSEL 803 %24.06 Detay
YILDIZTEPE
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı